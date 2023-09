Pusu kurup aracıyla ezerek öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada

Fethiye'de amca oğlu ile tartışan bir kişi korkunç bir cinayet işledi. Amca oğlunun iş yerinin önünde pusu kuran zanlı aracıyla hem amca oğlunu hem de eşini aracıyla ezdi. Saniye saniye kameralara yansıyan korkunç cinayette 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde M.E., tartıştığı amcasının oğlu B.E. ve eşi F.E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan B.E. hayatını kaybederken, F.E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 10.42'de Karaçulha Mahallesi yaş sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.E. ile kuzeni B.E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan M.E., bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Kamyonetteki M.E.'yi gören B.E.'nin eşi F.E., iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu. M.E. ise kullandığı kamyonetle önce F.E.'ye çarptı, ardından B.Erdoğan ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, M.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, F.E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; M.E.'nin, kamyonetiyle B.E. ve eşi F.E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)

DHA