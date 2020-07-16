Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Giresun Eynesil’de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: "Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz VATAN'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA (karar verildi)."

Kararı twitter hesabından duyuran Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunan Vatan, "Bunu bize açıklayın" dedi.