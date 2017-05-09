Reina katliamcısı için istenen ceza belli oldu

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede saldırgan Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARISINA DA AYNI CEZA İSTEMİ

Saldırganın eşi Zarina Nurullayeva için de aynı suçlardan 40’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 548 yıldan 2 Bin 3 yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer 51 şüphelinin ise “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri istendi.



