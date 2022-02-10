Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi: Seccad Y. tutuklandı

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Y., tutuklandı.

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Y. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Y. dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Y., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Seccad Y., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLANDI

Seccad Y., tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.