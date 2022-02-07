Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Kadir Y., ''Bize 'Beş dakika bekleyin' deyince öfkelendik. Hakaret ve küfürleşme olunca kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim, öldürme kastım yoktu'' dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli olay günü gözaltına alındı. Soruşturmada baş şüpheli olarak gösterilen isimlerden Kadir Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Gözaltında olan 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

MEKANA 65 BİN TL'LİK BORCU KONUŞMAYA GİTMİŞLER

Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi. Kadir Y.'nin emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.

"5 DAKİKA BEKLEYİN DEYİNCE ÖFKELENDİK"

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, cinayette baş şüpheli olarak gösterilen Y. kardeşler ifadelerinde "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedi.

KADİR Y.: ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Y.'nin "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

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