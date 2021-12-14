Sahte içkiden can kaybı 11'e yükseldi

Yurt genelinde sahte içkiden ölüm haberleri peş peşe geldi. Kahramanmaraş, Yalova, Sivas, Antalya ve İstanbul'da 10 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i öldü, 1'i ise görme yetisini kaybetti.

Erzincan merkezde Halil B., A.G., Y.A. ve K.B., içtikleri sahte içki nedeniyle alkol komasına girdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişiden Halil B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Görme yetisini kaybeden ve durumu ağır olan A.G. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Y.A. ve K.B.'nin de tedavisi sürerken, yapılan ilk incelemede 4 kişinin metil alkolden zehirlendikleri belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SİVAS

Sivas'ın Zara ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şakir D. (32), hayatını kaybetti, 4 kişi ise tedaviye alındı. İlçede Sahte Içki üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zara ilçesinde oturan Şakir D., dün sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran D., tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan ve durumu ağırlaşan D., doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin daha kentteki hastanelerde tedaviye alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada zehirlenme vakalarının ardından harekete geçen polis ekipler, Zara ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Baskında sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Operasyonda 25,5 litre el yapımı rakı, 19 litre el yapımı viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SİVAS'TA SAHTE İÇKİDEN 2'NCİ ÖLÜM

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent E. de sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran Ö.Y., Y.K., C.A., O.U. ve M.K.'nin ise tedavileri sürüyor.

YALOVA'DA SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir gün önce birlikte sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem T. (56) ve arkadaşı Mehmet Y. (66) ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde oto tamirciliği yapan Ekrem T., kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Bunun üzerine T.’in arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle girdiği iş yerinde Ekrem T.’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem T.’in yakın arkadaşı Mehmet Y. ile bir gün önce akşam saatlerinde sahte içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Y.’nin Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Y.’yi de ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından T.’in cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumu’na, Y.’nin cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem T. Yalova’da, Mehmet Y. ise Adapazarı’nda toprağa verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, T. ve Y.’nin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHTE İÇKİDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta Şahin B. (55), Abdullah Ç. (62) ve Ali K. (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin K., sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ali K.'nin hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin B.'den aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM İDDİASI

Olay, 12 Aralık'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak çalışan Abidin U., iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen U., mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. U., gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Abidin U.'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. U.'nun cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Abidin U.'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

SAHTE İÇKİ AVCILAR'DA CAN ALDI

Avcılar'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim K. (52) yaşamını yitirdi. Polis yaptığı operasyonda 165 şişe sahte içkiye el koydu 1 kişi gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim K., alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim K. bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın polise bildirilmesinden sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarı değerlendirerek, K.'nin alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenlendi.

Büfede yapılan aramada tezgahın alt kısmındaki dolapta ve karton kutu içerisinde çeşitli cins ve markalarda 165 sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi bandrolsüz içkileri 'Azat' isimi ile tanıdığı Abdülbaki Y. isimli kişiden aldığını ve bunlara karını ekleyerek sattığını söyledi. Olay ile ilgili 3 suç kaydı bulunan tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alınırken, 16 suç kaydı bulunan 41 yaşındaki Abdülbaki Y.'nin aranmasına başlandı. Şüpheliler ile ilgili 'Taksirle öldürme' ve 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma sürdürülüyor.