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  4. 09 Ekim 2020 15:29

Sahte kimlik kullanarak tapuda başkasının arsasını satmaya çalıştı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte kimlik kullanarak başkasına ait arsayı satmaya çalışan Libya uyruklu A.G., polis tarafından yakalandı.

Sahte kimlik kullanarak tapuda başkasının arsasını satmaya çalıştı!
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte kimlikle tapu satışı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde işlem sırasını bekleyen Libya uyruklu A.G.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik çıktı. Başkasına ait arsayı, sahte kimlikle satmaya çalışan A.G.'nin polisteki işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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