Sakarya'da üniversite öğrencisi apartta ölü bulundu!
Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kaldığı bir apartta ölü olarak bulundu.
Serdivan ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi E.D'den (20) iki gündür haber alamayan ailesi, çocuklarının kaldığı aparta geldi.
E.D'yi hareketsiz halde bulan aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
E.D'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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