  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu

Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu

Güncelleme:

Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Etiketler yerel seçim kavgası ak partili ilçe başkanı muhtar adayı aday silah yaralama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atış poligonunda kripto para intiharı Atış poligonunda kripto para intiharı İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Emeklinin Temmuz zammı için kötü haber Emeklinin Temmuz zammı için kötü haber İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı