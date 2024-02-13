Şehitlerimizin katili öldürüldü! Gri listeye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' operasyonunda; 1'i gri kategoride olan toplam 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin eli kanlı bölücü terör örgütü ve mensuplarına yönelik hem sınır içi hem de sınır dışı operasyonları tüm hızıyla sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-50" Operasyonunda; 1’i GRİ Kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hainlerin Tek Tek Nefeslerini Keseceğiz. Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz.

Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak. Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-50” Operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

'İKİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA'

Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Terörist Hasip Şimşek'in katıldığı eylemler; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı 3 polis memuru, 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 17 vatandaşımızın yaralanması olayı, Diyarbakır ili Hani ilçesi, Hani-Topçular karayolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 Askeri personel ve 1 gönüllü güvenlik Korucusunun şehit edilmesi,

Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Krk. Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarıturalı Köyü Yol Ayrımında icra edilen Şok YKN faaliyeti esnasında, bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 Güvenlik Korucusu ŞEHİT edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Mehmet Akalan adlı teröristin katıldığı eylemlerin ise; Diyarbakır ili Yenişehir İlçesinde 6 adet EYP atılma olayı,

Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması,

Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren MİT Mensuplarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.