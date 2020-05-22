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  4. 22 Mayıs 2020 19:40

Şiddetli rüzgar az kalsın can alıyordu! Kırılan cam üzerine düştü

Artvin'de gerçekleşen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle bir çatı kapağı iş yerinin camına düştü. Parçalanan cam nedeniyle iş yeri sahibi yaralandı.

Şiddetli rüzgar az kalsın can alıyordu! Kırılan cam üzerine düştü
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Şiddetli rüzgar nedeniyle İnönü Caddesi'ndeki bir binadan düşen çatı kapağı bir iş yerinin camına çarptı. Bu esnada iş yerinde olan Harun Aksakal, kırılan camın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aksakal'a ilk müdahaleyi olay yerinden aracıyla geçen Artvin Devlet Hastanesi Müdürü Sönmez Avcı yaptı.

Harun Aksakal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uymalarını sağlamak için çaba sarf etti.

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