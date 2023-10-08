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Siirt'te meydan kavgası: Taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdiler

Siirt'te meydan kavgası: Taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdiler
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Siirt'te 2 grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğleden sonra Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.T. bıçakla, ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

DHA

Etiketler siirt taş sopa bıçak kavga
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