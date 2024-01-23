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  4. Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler

Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateş eden şüpheli sokaktaki kadını kalkan olarak kullandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre B.M., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile sokakta tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu silahlı kavgaya döndü. Bu sırada B.M., kimliği öğrenilemeyen kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucunda bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Öte yandan, polis ekipleri, B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabancayı olay yerinde buldu. Hastanede tedaviye alınan B.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. 

KADINI KALKAN OLARAK KULLANDI

Öte yandan B.M. ile kimliği öğrenilemeyen şüpheli arasında yaşanan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, B.M. elindeki ruhsatsız tabanca ile koşarken, bir kadın ikili arasında kaldı. Kadını kalkan olarak kullanan şüpheli ise bu sırada B.M.'yi vurmaya çalışıyor. Yaşanan arbede sırasında, şüpheli B.M.'yi tabanca ile bacağından vuruyor. Talihsiz kadın ile B.M. yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçıyor.

DHA

Etiketler izmir bayraklı silahlı kavga kadını kalkan yaptı
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