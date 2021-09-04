  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Silivri’de fabrikada yangın

Silivri’de fabrikada yangın

Silivri’de fabrikada yangın

Silivri'de kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de D100 Karayolu yanında bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı. Öte yandan, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. 10 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 

Etiketler silivri fabrika kauçuk fabrikası yangın fabrika yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu için yine jet kamulaştırma
Şafak Sezer'den Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e ''Kolpaçino'' cevabı
Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto
Kraliçe Elizabeth'in gizli ölüm planı ortaya çıktı
Hamile eşinin attığı videoyla şok oldu: Eve zorla girip kabusu yaşattılar
ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz
AK Partili bir eski bakandan daha 17/25 Aralık çıkışı
Ezgi Mola ayrılıyor: Masumlar Apartmanı'nın yeni Safiye'si bakın kim çıktı
TÜGVA kumbaraları toplatıldı
Tek telefonla sahte PCR testi sonucu skandalı