Silivri'de intikam cinayeti ! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Silivri'de iş adamı Alpay D. 2018 yılında eniştesi Maksut G.'nin öldürüldüğü olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Y.B.yi kurşun yağmuruna tuttu. B. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Alpay D. jandarmaya giderek teslim oldu.

Olay, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2018 yılında bir iş yerinde tüfekle öldürülen Maksut G'nin eniştesi iş adamı Alpay D., olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Y.B.'la karşılaştı.

İkili bir süre köy meydanında tartıştıktan sonra Alpay D. yanındaki silahla Y.B.'ya ateş açtı.

22 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede başından ve çeşitli yerlerinden vücuduna 22 kurşun isabet eden Y.B.'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olaydan hemen sonra şüpheli iş adamı Alpay D., jandarmaya teslim oldu. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Alpay D.’nin cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatta her şey sırayla, önce gözyaşlarını silersin, sonra bunlara neden olanları" paylaşımı dikkat çekti. Jandarma intikam cinayetiyle ilgili inceleme başlattı.

Olay sırasında, kurşunlardan bazıları da çevrede bulanan bir iş yerine isabet etti.

İş yeri sahibi Emre Kuşkaya, "Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrasında iş yerime kurşun isabet etmiş. Şans eseri o sıra biz yoktuk içeride" dedi.