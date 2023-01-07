Sinan Ateş cinayetinin baş şüphelisi: ''Amacımız öldürmek değildi''

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğukan Ç.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ç.'nin ''Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı'' dediği öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Ç. İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Ç.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre, soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Ç., ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

"AMAÇ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Ç., Ateş cinayetine ilişkin ise "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Ç., "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Ç., öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

KEŞİF DE YAPILDI

Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan Eray Ö.’yü Ankara’ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da bildirildi.

Ö.'nün suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılıyor. Polisler ilk ifadelerinde zanlıyı kim olduğunu bilmeden Ankara’ya getirdiklerini savundular. İsmini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendiklerini söylediler.

Cinayet ile ilgili soruşturmada bugüne kadar 17 isme ulaşıldı. Tetikçi dışındaki tüm isimler yakalandı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturmada Organize, Narkotik, Terör ve İstihbarat gibi birimler de destek veriyor.

NTV