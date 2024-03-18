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Sınırda 3 FETÖ'cü daha yakalandı

Sınırda 3 FETÖ'cü daha yakalandı
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Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler MSB fetö firar türkiye Sınır
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