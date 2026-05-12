Sistemde var, hastanede yok! e-Nabız raporuna 'sahte' dediler, cezaevi yolu göründü!

Diyarbakır’da yaşayan bir kişinin hayatı, özel bir hastanenin sistemde görünen raporlarını inkar etmesiyle altüst oldu. Devletin resmi portallarında kayıtlı olan belgelerin "sahte" ilan edilmesi, bir babayı cezaevinin eşiğine getirdi.

Diyarbakır’da eşine az rastlanır bir hukuk trajedisi yaşanıyor! Denetimli serbestliği bulunan İ.K., kronik rahatsızlıkları için gittiği bir özel hastaneden heyet raporu aldı.

Raporlar e-Nabız, e-Devlet ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde görünmesine rağmen hastane "Biz vermedik" diyerek raporları inkar etti. İnfazı yakılan ve hakkında "resmi belgede sahtecilikten" soruşturma açılan İ.K., mart ayında özgürlüğüne kavuşmayı beklerken cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında imza yükümlülüğü bulunan İ.K., 2025 yılı ekim ve kasım aylarında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Diyarbakır'daki bir özel hastaneye başvurdu. Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünden iki ayrı heyet raporu alan vatandaş, bu belgeleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne sundu. Ancak süreç, hastanenin şok yanıtıyla tam bir hukuk labirentine dönüştü.

e-Nabız'da Görünüyor, Hastane "Yok" Diyor

Raporların süresi dolduktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, belgelerin teyidi için hastaneye yazı yazdı. Hastane yönetimi; raporlar e-Nabız, e-Devlet ve SGK sistemlerinde "doğrulanabilir" şekilde durmasına rağmen, "Bizde böyle bir kayıt yoktur, raporu biz vermedik" yanıtını verdi. Bu cevap üzerine İ.K.’nın dosyası kapatıldı, infazı yakıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Doktorlar Korkup Sistemden Silmiş Olabilir"

İddiası Mağdur İ.K., hastane başhekimiyle yaptığı görüşmede aldığı cevabı şu sözlerle aktardı:

"Başhekim bana, 'Doktorlarımız başka bir soruşturma var sanıp korkuya kapılmışlar, İsmail'i tanımıyoruz diyerek kendi sistemlerinden silmişler' dedi. Devletin e-Nabız sisteminde, Sağlık Bakanlığı verilerinde kabak gibi görünen raporuma nasıl sahte derler? PDF üzerinden kendim düzenlemişim gibi muamele görüyorum."
Avukat Aycan Ceylan: "Dijital Veriler Yok mu Edildi?" İ.K.’nın avukatı Aycan Ceylan, durumun vahametine dikkat çekerek, "Raporları karekod ve doğrulama sisteminden teyit edebiliyoruz. Ancak hastane kesin bir dille reddediyor. Müvekkilimin verileri hastane veya doktorlar tarafından silindiyse bu büyük bir suçtur. Gülistan Doku olayındaki veri silme iddiaları gibi detaylı bir inceleme yapılmalıdır" dedi.

Bebek Sahibi Baba Cezaevi Yolunda

1,5 yaşında hasta bir çocuğu olduğunu belirten İ.K., mart ayında bitmesi gereken denetim süreci yerine şimdi cezaevine iade edilme korkusu yaşıyor. Hakkındaki "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yıkılan vatandaş, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girerek bu sistem çelişkisini çözmesini bekliyor.

Hastane ise yaptığı açıklamada sorumluluğu doktorlara atarak, konunun hastane kurumsal kimliğiyle ilgili olmadığını savundu.

İHA

Etiketler özel hastane rapor e-nabız rapor doğrulama diyarbakır denetimli serbestlik resmi belgede sahtecilik soruşturması özel hastane raporu infaz yakma dijital veri Sağlık Bakanlığı rapor sorgulama video sağlık raporu
