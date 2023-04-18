  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sivas'ta dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Sivas'ta boşanma aşamasında olduğu eşini görmek için kayınbiraderinin evine giden Ömer D. dehşet saçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 4'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. Ömer D., eşi Gamze D. ile boşanma aşamasında olması nedeniyle bir süredir husumet yaşadığı kayınbiraderleri Abdullah Polat ile Ömer Polat'ın evine gitti. Ömer D. ile kayınbiraderleri arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Ömer D., iddiaya göre üzerindeki tabanca ile rehin aldığı kayınbiraderlerinden Abdullah Polat'ı başından vurarak öldürürken, Ömer Polat'ı ise yaraladı. Ardından kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan Ömer Polat Numune Hastanesi'nde, Ömer D., ise ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ömer D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kayınbirader Ömer Polat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah Polat'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler sivas dehşet ev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Passat'ı unutturacak sedan! 700 kilometre menzilli Volkswagen ID.7 tanıtıldı
Gülşen aylar sonra sessizliğini bozdu: ''Az kaldı''
Türkiye'de en az çocuk nüfusuna sahip il belli oldu
Kocasının sevgilisine ve 2 aylık bebeğine asitle saldırdı
Kuş gribi virüsü mutasyon uğradı: ''Daha ölümcül ve daha bulaşıcı olabilir''
Sinem'in esrarengiz ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye’de Yılın Otomobili listesinde 7 finalist araç belli oldu
Seçime giderken faizler çıldırdı
Togg'un ilk mağazası kapılarını açtı
Yargıtay'dan yıllık izin ve resmi tatil günleri için emsal karar