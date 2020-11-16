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  4. 16 Kasım 2020 18:20

Skandal görüntü! Küçük çocuğun eline içki ve sigara verdiler

Hatay'da, parkta oynadığı sırada yanına gelen 3 şahıs tarafından eline içki ve sigara verilen çocuğun annesi şikayetçi oldu.

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Olay, merkez ilçe Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Ö.Ş. Sanayi Parkında oyun oynadığı sırada yanına H.T. (15), S.İ. (15) ve N.İ. (17) isimli 3 şahıs yaklaştı. Şahıslar, küçük çocuğun eline içki ve sigara tutuşturarak o anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştılar. Daha sonra sosyal medyada videoyu gören anne N.Ş., şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli genç, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

çocuk , sigara , içki
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