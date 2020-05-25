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  4. 25 Mayıs 2020 19:48

Sokağa çıkma yasağında dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken Bartın’ın Kozcağız beldesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Sokağa çıkma yasağında dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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Olay, Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 40 yaşındaki Mustafa Geredeli komşusu 60 yaşındaki Celal Geredeli ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine evindeki av tüfeğini alan Mustafa Geredeli komşularına kurşun yağdırdı.

Olayda baba Celal Geredeli ile gelini Selda Geredeli (45) ölürken, oğlu Bilal (46) ile komşuları Döndü Geredeli (58) yaralandı. Mustafa Geredeli daha sonra intihar etmek isterken yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYIN FAİLİ MUSTAFA GEREDELİ'NİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde hayatını kaybeden Celal Geredeli ve Selda Geredeli’nin cansız bedenleri de Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan olayın faili durumunda bulunan Mustafa Geredeli’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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