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  4. Sokak ortasında bir çıplak vatandaş daha! Linç edilmek istendi

Sokak ortasında bir çıplak vatandaş daha! Linç edilmek istendi

Sokak ortasında bir çıplak vatandaş daha! Linç edilmek istendi

Mardin’de güpegündüz sokakta çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören yurttaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi’nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken yurttaşlar tarafından görüldü.

Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir yurttaş A.Ö.’yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.’nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Etiketler çıplak çıplak vatandaş darp şiddet linç dayak
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