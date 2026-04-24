Sokak ortasında kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Murat G., tartıştığı kayınpederi M.G.'yi tabancayla yaraladı. M.G.'nin oğlu da Murat G.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. M.G., damadı Murat G.'nin, şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat G., sokakta kayınpederi M.G. ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Murat G., üzerinde bulunan tabanca ile kayınpederine ateş etti. M.G.'nin yanında bulunan oğlu da Murat G.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. M.G.'nin oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanığı G.A., "3 kişi kavga ediyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçakla yaralanmış, biri karın boşluğundan vurulmuş" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

