Sokak ortasındaki cinayetin altından yasak aşk çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Daha önce komşu olan ikilinin yasak aşk yaşadığı, adamın ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine olayın yaşandığı öne sürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. N.B. (28), evine gitmek için otomobilinden inen H.D.'ye (42) tabanca ile 7 el ateş etti. H.D., olay yerinde hayatını kaybetti. N.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası H.D.'nin, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi N.B. ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine B. ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi. B.'nin, H.D.'yi ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine öldürdüğü ileri sürüldü.

N.B.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, H.D.'nin cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

H.D.'nin komşusu İ.K.(69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.

Soruşturma sürüyor.

DHA