''Sosyal deney'' adı altında kadınlara cinsel içerikli soru!

Eskişehir’de ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, çektiği videoları sosyal medyada paylaşan M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir’de yaşayan M.S.G., ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.’yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.