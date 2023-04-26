  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Taciz şüphelisine meydan dayağı! Polis linçten zor kurtardı

Taciz şüphelisine meydan dayağı! Polis linçten zor kurtardı

Taciz şüphelisine meydan dayağı! Polis linçten zor kurtardı
Güncelleme:

Şanlıurfa'da, 19 yaşındaki Ergün E.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü şüpheli, parktakiler tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin linç girişiminden kurtardığı şüpheli, iftira atıldığını öne sürerek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ali Şelli Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan Ergün E., daha önceden kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E. ile karşılaştı. Ergün E., bir anda tacize maruz kaldığını öne sürerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunanlar da taciz iddiası üzerine Sait E.'yi tekme tokat dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekipleri Ergün E. ile Sait E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Sait E., iftiraya uğradığını belirterek Ergün E. ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, cep telefonu kamerasına yansıyan linç girişimiyle ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Etiketler şanlıurfa taciz dayak linç girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Neslihan Atagül aldatıldı mı ? Kadir Doğulu'nun görüntüleri olay oldu!
Dört gözle beklediğimiz uçak Türkiye'ye indi
Nagehan Alçı önündeki son anketi açıkladı: ''Kıl payı önde!''
26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı
The Economist, seçimi kazanacak adayı açıkladı
EYT'liye prim indiriminde aranan şartlar belli oldu
Türkiye'nin gurur Atak 2 helikopterinin motoru ateşlendi
Çılgın Türkler iş başında! 9 yıl toprak altında saklamıştı; işte sonuç...
Sinan Oğan'dan olay olacak iddia: ''Göreceksiniz çekilecekler!''
Şeyma Subaşı'dan ''fan''larının başını döndürecek sürpriz