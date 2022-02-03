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Tahliye kararını duyunca kalp krizi geçirdi

Tahliye kararını duyunca kalp krizi geçirdi

İstanbul'da Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık A.S. (52) duruşma esnasında tahliye olacağını öğrenince heyecandan kalp krizi geçirdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.S.'nin bugün görülen duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

A.S. yargılandığı davada tahliye oldu. A.S. tahliye olduğu öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu.

A.S. mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Etiketler tahliye kalp krizi duruşma
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