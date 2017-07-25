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  4. 25 Temmuz 2017 22:31

Taksi durağına silahlı saldırı

Eskişehir'de bir taksi durağına silahlı saldırı düzenledi.

Taksi durağına silahlı saldırı
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Eskişehir'de bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde 2 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, içerisinde taksi şoförlerinin de bulunduğu durağa ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, durak camlarında ve içerisinde maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, belirtilen eşgaller üzerine şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlatıldı.

İHA

taksi durağı , silahlı saldırı , eskişehir
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