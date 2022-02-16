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  4. Taksi şoförü testereyle saldırdı! Dehşet anları kamerada

Taksi şoförü testereyle saldırdı! Dehşet anları kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taksi şoförü aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor.

İHA

Etiketler taksi şoförü adapazı trafik kavgası testere
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