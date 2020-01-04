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  4. 04 Ocak 2020 14:10

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçeisnde tarım işçilerini taşıyan minibüs hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 24 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hasan Ali Çakan yönetimindeki minibüs ile Şahin Erkul yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada minibüsteki işçilerden Hatice Sarı (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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