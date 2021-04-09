  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tarım işçisi olarak gelip uyuşturucu satan şebekeye operasyon

Tarım işçisi olarak gelip uyuşturucu satan şebekeye operasyon

Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak geldikleri Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan çeteye yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak kente gelen liderliğini Cuma Ç.'nin (25) yaptığı öne sürülen suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Şebekenin uyuşturucu ticaretini de kentte kiraladıkları 6 evden yürüttükleri belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4'ü kadın, 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bugün Özel Harekat polislerinin de katılımıyla Karaman merkezli Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Muğla'da şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Cuma Ç. ile birlikte 4'ü kadın, 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile silahların ele geçirildiği belirtildi.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Etiketler şebeke operasyon tarım işçisi uyuşturucusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı
Emekli amirallerle ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayın bir anda karıştı!
İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lüks makam aracının fiyatı
Dün güne “çok önemli”, “çok kritik” diye başlamıştık... Bugün de “neden” diye başlıyoruz!
Sıfır kilometre aracı hasarlı çıkınca Türkiye’yi bu yazıyla dolaştı!
Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var!
Prof. Dr. Enginyurt: Eylül ayına temiz bir şekilde gireceğiz
TL'de değer kaybı sürüyor! Dolar, Euro ve Altın zirveye yerleşti!
Ece Erken ''Tefeciye bulaştım'' deyip ünlülerden para istedi! İşte gelen cevaplar...