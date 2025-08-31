  1. Anasayfa
Tatilden dönen ensaf, dükkanına gidince hayatının şokunu yaşadı

Tatilden dönen ensaf, dükkanına gidince hayatının şokunu yaşadı
Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tatile giden M.K., döndüğünde işlettiği büfenin soyulduğunu görünce soluğu karakolda aldı.

Körfez ilçesinde büfe işleten M.K., 15 gün önce tatile gitti. Dün tatilden dönen K., büfedeki ürünlerin çalındığını fark etti. M.K.’nin ihbarı üzerine adrese gelen polis inceleme yaptı. Yaklaşık 500 bin TL değerinde ürün çaldığı belirlenen hırsızların dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını sildikleri öğrenildi. Dükkana iş yerinin arka tarafındaki pencereden girdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tatile giden M.K., döndüğünde işlettiği büfenin soyulduğunu görünce soluğu karakolda aldı.

DHA

