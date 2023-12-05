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Tebliğciler bu sefer de pavyona gitti

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Son yıllarda artan tebliğciler bu sefer de Manisa'da bir pavyona giderek müziği susturarak pavyondakilere seslendi. Tebliğcilerin açıklamalarından sonra pavyondan yükselen "amin" sesi ise dikkat çekti.

Tebliğciler, tekel bayii, kahve, kafeterya ve gazinonun ardından pavyona da gitti.

Manisa’da pavyona giren tebliğciler müziği durdurduktan sonra pavyondakilere seslendi.

Tebliğcinin sözlerine pavyonda bulunanlar hep bir ağızdan amin dedi.  O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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