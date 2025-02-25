Trafikte ölüm saçıp kaçan sürücüyü vatandaşlar yakaladı

Ankara'da hızla seyreden bir ticari araç, 3 aracın kaza yapmasına sebep olup kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücü vatandaşlar tarafından yakalanırken, korkunç kaza da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde hızla seyreden bir ticari araç, 3 aracın kaza yapmasına sebep olup kaçmaya çalıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde hızla ilerleyen bir ticari araç, 3 otomobilin kaza yapmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. İHA