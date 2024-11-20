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Trafikte yol verme cinayeti: Döve döve öldürdüler

Trafikte yol verme cinayeti: Döve döve öldürdüler
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Ankara'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilen 37 yaşındaki bir sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada H.K., motosikletteki Ç.K. (20) ile B.N. (25) tarafından saldırıya uğradı.

H.K.’yı darbeden Ç.K. ile B.N. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler yol verme ankara keçiören trafik yol verme tartışması
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