Trafikte yol verme kavgası dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı!

Konya'da trafikte yaşanan yol verme kavgasında silahlar konuştu. Silahlı magandanın açtığı ateş sonucunda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında R. Y. (59), tabanca ile açtığı ateş sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis şüpheli R. Y. ile beraberinde bulunan M. Y.’yi gözaltına aldı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak’ta meydana geldi. Trafikte yol vermeme tartışması yaşayan R. Y., tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ş. Ç., A. Ç., B. Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmı özel otomobille Konya Numune Hastanesi’ne götürülürken, ambulanslar da olay yerindeki yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelileri R. Y. ve M. Y., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ

Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında R. Y.'nin tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı A.Ç. ve Ş. Ç. kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan A. Ç., B. Ç. ve Y. Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.