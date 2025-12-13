  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı

Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı

Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı
Güncelleme:

Antalya'da trans birey N.N.'nin, Suriye uyruklu A.E. tarafından öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren sanığın yapılan muayenesinde iddiasına yönelik bulguya rastlanmazken, cinayet suçundan kurtulmak için bu şekilde hareket ettiği belirtildi.

Olay, 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden çıkan H.İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey N.N.'nin (45) evine geldi. Eve giren H.İ., N.’yi banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekipler, boğazına ve sağ-sol yüzüne bıçak darbeleri alan N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri, evde ve çevrede yaptığı incelemede, bahçedeki bir saksının içinde toprağa gömülü bıçak buldu. Delil olarak muhafazaya alınan bıçağın ardından N.'yi bulan H.İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve gelen arkadaşı H.H. (39), gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu A.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla belirlendi.

'KANLAR İÇİN KALINCA KAÇTIM'

A.E. ile birlikte H.İ. ve H.H., ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında A.E.'den kan örneği alındığı, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. İfadesinde; suçunu kabul eden A.E., N. ile ilişki konusunda anlaştıklarını, trans birey olduğunu bilmediğini, çıkan tartışmada N.'in aynaya çarpıp camın kırıldığını, cam parçalarıyla saldırdığını ve kanlar içinde kalması üzerine kaçtığını söyledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen A.E., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, H.İ. ve H.H. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin olay sonrası bölgeden uzaklaşırken tanınmamak için başını örtüyle kapattığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede savunması da yer alan A.E., öldürdüğünü itiraf ettiği maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddia sonrası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelinin iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Sanığın iddiasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Savcılık, sanığın 'Canavarca hisle kasten öldürme ve konutta silahla yağma' suçlarını işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA

text-ad
Etiketler antalya trans birey cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık'' Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık'' Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' Ukrayna'da limana saldırı: Türk gemisi isabet aldı! Ukrayna'da limana saldırı: Türk gemisi isabet aldı! ''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti ''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler
5 il için sarı alarm verildi: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! 5 il için sarı alarm verildi: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Kariyerini bırakıp hayali olan çiftçiliğe adım attı: Gramı 700 TL'den satılıyor Kariyerini bırakıp hayali olan çiftçiliğe adım attı: Gramı 700 TL'den satılıyor Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Gizli bölmeli, zil sistemli ''fuhuş'' salonlarına polis baskını Gizli bölmeli, zil sistemli ''fuhuş'' salonlarına polis baskını Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet AB'den Rusya'ya 210 milyar avroluk darbe! AB'den Rusya'ya 210 milyar avroluk darbe! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!