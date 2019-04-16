''Turistler beni görünce boynuma atlayıp öpmeye başladı''

Şişli'de bulunan bir otelin taksi durağında çalışan Hakan Kanat İstanbul Havalimanı'ndan taksisine aldığı Tunus uyruklu 2 turisti alarak Kumkapı'da bir otele bıraktı. Daha sonra otelden ayrılan Kanat, taksisine başka bir müşteri aldı. Bu sırada arka koltukta bulunan çantayı fark etti. Kanat, içinde 30 bin euro olan çantayı sahibine ulaştıramadan, 2 turist güvenlik kamera görüntülerinden aldıkları taksinin plakasından Kanat'a ulaştı. Polis merkezinde turistlere çantayı teslim eden Kanat'a, turistler 100 euro verdi.

"BU BİZİM GÖREVİMİZ, ÇOCUĞUMUZA HARAM LOKMA YEDİRMEYİZ"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten taksi sürücüsü Hakan Kanat, "Ben Şişli'den havalimanına yolcu götürmüştüm. Yolcumu indirdikten sonra iki turist taksime bindi. Turistleri Aksaray'da bir otele götürdüm. Otelin önünde iki turisti indirdikten sonra oradan ayrıldım. Arabada çanta olduğunu fark etmemiştim. Yenikapı İDO'nun oradan başka bir yolcu aldım. O sırada çantayı fark ettim. Çantayı koltuğumun yanına koyarak taksiye binen yolcuyu gideceği yere bıraktım. O sırada çantanın sahibi turistler, otelin kamerasından plakamı tespit ederek kardeşime ulaşmışlar. O da beni aradı, çantayı getireceğimi söyledim. Sonra karakola gittik orada parayı teslim ettim. Çantanın içerisinde 30 bin euro vardı. Para dolu çantasını iade ettiğim turist teşekkür hediyesi olarak paranın içinden 100 euro verdi. Biz paranın peşinde değiliz, aracımızda unutulan bir eşya olduğunda sahibine ulaştırırız. Bu bizim görevimiz, çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" dedi.

"TURİSTLER BENİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN BOYNUMA SARILIP ÖPMEYE BAŞLADI"

Kanat, “Turistler beni görünce boynuma sarılıp öpmeye başladı. O bana yeter zaten, o şekilde teslim ettim paralarını. Ben görevimi yaptım, sahibine ulaştırdık parasını. O da mutlu oldu ben de rahatladım" dedi.