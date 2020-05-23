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  4. 23 Mayıs 2020 19:54

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 32 can kaybı daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 4 bin 308'e yükseldi.

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 32 can kaybı daha!
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Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu.

Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu.

Bakan Koca,  "Destek tedavisine ihtiyaç duyan ağır hasta sayımız azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var" dedi. 

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