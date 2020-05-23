Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 32 can kaybı daha!

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu.
Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu.
Bakan Koca, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan ağır hasta sayımız azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var" dedi.
Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tBOtbAY3CD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020
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