Ukrayna'da yakalanmıştı... Hablemitoğlu suikastı zanlısının sorgusu başlıyor

Ankara'da18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen katil zanlısı, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan B.'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. B., Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. B., 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için B.'nin, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedildi.

DURUŞMALARA KATILMADI

Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan B.'nin Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, B.'nin Türkiye'ye iadesine karar verdi ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise B.'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. B.'nin sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana B. bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, B.'nin gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

MİT UKRAYNA'DAN GETİRDİ

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan B.'yi Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programının canlı yayınında, B.'nin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. B.'nin MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sorgulanacağı öğrenildi. B.'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: YAŞADIKLARIMIZI BİLEMEZSİNİZ



Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" dedi.

FETÖ RAPORLARI HAZIRLAMIŞTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma, FETÖ çatı iddianamesine de girmişti. İddianamede, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespiti yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada, Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca izlendiği, olay yerinde baz kayıtlarından, TSK'dan ihraç edilen eski asker Nuri Gökhan B. ise şüpheli olarak tespit edilmişti.

DHA