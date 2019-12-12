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  4. 12 Aralık 2019 17:42

Üniversitede intihar girişimi !

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki özel bir üniversitede genç kız üniversitenin 4. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç kız hastaneye kaldırıldı.

Üniversitede intihar girişimi !
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Avcılar'da bir üniversitede 4'üncü kattan atlayan genç kız ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi.

Üniversite öğrencisi Edanur K. 4'üncü kattaki terasta çantası ve montunu yere bırakarak, kendisini boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi, üniversiteli kızın bilincinin kapalı olduğunu belirleyerek onu hastaneye kaldırdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri de kısa sürede sevk edilerek bölgede inceleme yaparken, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Edanur K.'nın intihar girişiminin nedeni araştırılıyor.

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