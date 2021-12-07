Utanmazlığın bu kadarı... Öldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı diledi

Bursa’da, trafikte karşılaştığı husumetlisini vurarak öldüren şahıs duruşmada husumetlisinin ailesine başsağlığı diledi.

Olay, 26 Mayıs’ta merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mirali G., yönetimindeki araçla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada kendisine borcu olan Mehmet B.’ın, trafikteki bir otomobilde olduğunu farketti.

İddiaya göre aracıyla Mehmet B.’ın önüne geçip, dışarı çıkan G., parasını istedi. Trafikte yaşanan tartışma sırasında Mehmet B., aracında bulunan tabancayla G.’ye ateş etti. Başından vurulan G., ağır yaralanırken, Mehmet B. da 1'i kadın 3 arkadaşının bulunduğu araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

G., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisi Mehmet B. ve 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet B., emniyetteki ifadesinde, "Mirali G., yolda önümü kesti. Parasını istedi. Tartıştık. Sinirlenip, kendisini vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet B. ve Barış S. (25) tutuklanırken, K.T. ve E.Y. serbest bırakıldı.

MÜEBBET İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, Mehmet B. ile Barış S.’ın yargılanmasına Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, olayda hayatını kaybeden Mirali G.'nin babası Ali G. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVUNMASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK BAŞLADI

Savunmasına, ölen Göreşci'nin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan B., pişman olduğunu belirtti. B., Göreşci ile aralarında daha önce kiralayıp kaza yaptıkları aracın masrafları yüzünden sorun yaşandığını, 2 bin lira vermesine rağmen ısrarla kendisinden para istenmesi üzerine husumet oluştuğunu söyledi. Bu nedenle görüşmedikleri Göreşci ile trafikte karşılaştığını ve otomobille önünü kestiğini belirten B., elinde de silah gördüğünü söyledi. B., araçta bulunan tabancayla camdan dışarı bir el ateş ederek yola devam ettiğini belirterek, "Benim yaralama kastım yoktu. Amacım yaralamak ya da vurmak değildi" dedi.



"VURULDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Sanık Barış S. da Mirali G.’nin trafikte bir süre yollarını kesmeye çalıştığını öne sürdü. Bunun üzerine Mehmet B.’ın paspasın altındaki silahı alarak camdan dışarı ateş ettiğini söyleyen S., yollarına devam ettiklerini kaydetti. Göreşci'nin vurulduğunu eve geldikten sonra, sosyal medyadan öğrendiğini iddia eden Barış S., suçlamaları kabul etmedi.

Ölen Mirali G.’nin babası Ali G., sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)