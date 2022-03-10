Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada F.Ç., üvey teyzesini defalarca bıçaklayarak öldürdü, eşini de bıçakla yaralayarak kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akrabalar arsındaki tartışmada kan aktı. Alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı öne sürülen tartışma sonrası F.Ç. isimli şahıs, üvey teyzesini bıçaklayarak öldürdü eşini de aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

ÜVEY TEYZESİNİ 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, Muhuttin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. ile 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Ö. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan F.Ç. teyzesini 12 yerinden bıçaklarken, yabancı uyruklu eşi A.A.'yı da aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

TEYZE ÖLDÜ, EŞ HASTANEDE

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Adviye Ö. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ö.'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine giderek konu hakkında bilgi aldı. Olayın ardından kaçan saldırgan F.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA