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Uyarıyla başladı, yumruklar, tekmeler, sandalyeler havada uçuştu

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Kocaeli'de zabıta izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle karton toplayıcılarını uyarınca zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga çıktı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde zabıta memuru, izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle karton toplayıcılarını uyarınca kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu kavgada zabıta memuru yaralanırken, kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga anı anbean kameraya yansıdı.

Olay, Derince ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zabıta memuru, karton toplayan şahısları izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle uyardı. Uyarısı sonrasında zabıta mamuru ile kağıt toplayıcıları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Çıkan kavgada zabıta memuru ile kağıt toplayıcıları yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Zabıta memuru kağıt toplayıcısının yumruğu ile yere düşerken, kavgayı vatandaşlar ayırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler zabıta karton toplayıcı kavga tekme yumruk
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