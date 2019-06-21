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  4. 21 Haziran 2019 14:50

Üzerine mangal devrilen çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine mangal devrilen çocuk hayatını kaybetti
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Olay, 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Selma- Ejder Bulur çifti, çocukları ile piknik yapmak için Karpuzatan Mesire Alanı'na gitti. Bulur çifti yemek yaptığı sırada, belediye tarafından piknikçilerin kullanması için alana kurulan mangal, burada oyun oynayan çocukları Ahmet'in üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kent merkezindeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedavi gören Ahmet Ejder, bu sabaha karşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Ahmet Bulur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

gaziantep , mangal
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