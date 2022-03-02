Vahşet! Eski eşini öldürüp cesedini ormana gömdü

Türkiye bugün yine bir vahşetle başladı. Denizli'de bir kişi, 4 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini boğarak öldürüp, ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Ç.'i (39) evinde boğarak öldüren Ebubekir K. (39), iki çocuğunun annesi Fatma Ç.'in cansız bedenini ormana gömdü.

İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Ç. eşi Fatma Ç.'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Ç. ile yaptıkları görüşmede, Fatma Ç.'in 4 yıl önce Ebubekir K.'tan boşandığı öğrenildi.

Mehmet Ç.'in görüşmede, Ebubekir K.'un Fatma Ç.'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Ç.'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir K.'u gözaltına aldı.

Ebubekir K.'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi. Çapraz sorguya alınan Ebubekir K., Fatma Ç. ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

Ebubekir K., Fatma Ç.'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Cinayet zanlısı Ebubekir K., öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi.

Ormanlım alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Ç.'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.



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