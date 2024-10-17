Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir çocuk parkında uygunsuz hareketler yaptığı tespit edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanarak yaka paça çöp konteynerine atıldı.

Beylikdüzü’nde bulunan bir park içerisinde uygunsuz hareketler sergileyen şahıs, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı daha sonra da çöp tenekesine atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı.

Uyarılara aldırış etmeyen şahıs daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA