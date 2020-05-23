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  4. 23 Mayıs 2020 18:43

Vatandaşlar fark etti, İtfaiye ekipleri yavru köpekleri böyle kurtardı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, vatandaşların yavru köpeklerin boş arazideki briketlere sıkıştığını itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucunda, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru köpekleri kurtardı.

Vatandaşlar fark etti, İtfaiye ekipleri yavru köpekleri böyle kurtardı
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İstasyon Mahallesindeki boş arazide bulunan briketlerin arasından yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, 2 yavru köpeği kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

İtfaiye ekibi aynı bölgede 4 yavru köpeğin daha olduğunu fark edince, belediye ekiplerine bilgi verdi. Belediye ekipleri tarafından alınan yavru köpekler, hayvan barınağına götürüldü.

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