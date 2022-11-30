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  4. Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu!

Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu!

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Türkiye Tekirdağ'da ortaya çıkan sahte doktor skandalıyla çalkalanırken WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçtiği ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan A.Ö.’ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmış, evindeki aramalarda; sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler bulunmuştu.

Kanal D Haber'den Ertan Büyükahıska'nın haberine göre; İnternet sitelerinden 'Diploma sahibi olun, E-Devlet ve YÖK kayıtlı!' başlıkları ile diploma satışı yapan sahtekarlar, söz konusu diplomaların devlet üniversitelerine ait olduğunu, satın alındığı takdirde e-Devlet'te 'mezun' olarak görünüleceğini ve diplomalarla KPSS'ye giriş yapılabileceğini öne iddia ediyorlar.

Çete üyeleri, internet sitesinde yer alan cep telefonu numaralarını sadece WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmesi için kullanıyor. Sahte Diploma suçuna ilişkin konuşan Avukat Ahmet Çobanoğlu, "Kanunda ön görülen ceza miktarı, 2 yıldan 5 yıl" ifadelerini kullandı. 

Etiketler diploma dolandırıcı dolandırıcılık vurgun
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