Yerle bir olan apartmanın müteahhidi: ''Yanlış bir şey yapmadım''

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı’nın Antalya’da kaldığı otelde yakalanan müteahhidi mahkemede "Yıkılma sebebi, bitişiğinde bulunan diğer apartmanların depremde apartmana yüklenmesinden dolayı olmuştur; ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ö.C. (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. Ö.C., sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat’ta kaldığı otelde jandarma tarafından yakalanan Ö.C. verdiği ifadede, müteahhitlik yaptığı süre boyunca 3 ila 7 kat arasında 35 bina yaptığını belirtti. Yaptığı binalardan sadece Hatay’ın Saraykent Mahallesi 358’nci sokakta bulunan Kule apartmanının yıkıldığını aktaran Ö.C., “Kule Apartmanı bölge genelinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır. Söz konusu apartmanın çevresinde bulunan diğer apartmanlarda depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır. Bahse konu apartmanın yıkılma sebebi ise bitişiğinde bulunan diğer apartmanların deprem etkisiyle Kule apartmanına yüklenmesinden dolayı olmuştur” dedi.

‘YANLIŞ BİRŞEY YAPMADIM’

Kendisinin yaptığı diğer apartmanların 2 ayrı deprem olmasına rağmen hala ayakta olduğunu anlatan şüpheli Ö.C. şunları söyledi:

“Ben konutu yaparken belediyeden projeye uygun ruhsat alarak yapı denetim firmasının izni ile işe başlardım. İnşaatın her alanında yapı denetim firması gerekli inceleme yaparak denetimde bulunurdu. Yanlış bir husus olduğunda inşaatı durdururlardı. Ben Kule apartmanı ve diğer inşaatlarımın yapımı sırasında yapı denetim firması gerekli incelemeyi yapmış ve inşaatların tamamı sorunsuz tamamlanmıştır. Ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım.”

Savcılıkta ifadesi alınan Ö.C., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DHA